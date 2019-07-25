مال وأعمال

إسطنبول - «كونا» - كشفت بيانات احصائية تركية عن تسجيل مبيعات العقارات للأجانب من الوحدات السكنية رقما قياسيا في النصف الاول من العام الحالي بلغ اكثر من 19 الف وحدة وبعائدات قدرها ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت وكالة (الاناضول) للانباء نقلا عن بيانات احصائية مشتركة من مؤسسة الاحصاء التركية والبنك المركزي التركي وشركة (نيفيتا انترناشيونال) للعقارات ان هذا الرقم للمبيعات يشكل ارتفاعا بنسبة 68?8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واضافت الوكالة ان اسطنبول تصدرت قائمة الولايات التركية الاكثر بيعا للعقارات بـ8 آلاف و903 شقق سكنية تلتها انطاليا بحوالي 4 آلاف ثم انقرة بـ 1111.

