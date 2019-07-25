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واشنطن - «كونا»: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الى 3?2 في المئة عام 2019 و3?5 في المئة عام 2020 بمقدار 0?1 نقطة مئوية عن توقعاته في ابريل الماضي للعامين.

وذكر الصندوق في تقريره الفصلي تحت عنوان (التوقعات الاقتصادية العالمية) ان النمو العالمي يتوقع ان يبلغ 3?2 في المئة في عام 2019 بحيث يصل الى 3?5 في المئة في عام 2020 وذلك بناء على تقارير الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي الى جانب تراجع التضخم عموما وضعف النشاط العالمي اكثر مما كان متوقعا.

كما نبه التقرير الى «ميل المخاطر التي تهدد التوقعات الى الجانب السلبي اذ ان الاجراءات السياسية متعددة الأطراف والوطنية ضرورية لوضع النمو العالمي على قاعدة اقوى».

واكد التقرير ضرورة الحد من التوترات التي تحيط بالتجارة والتكنولوجيا وحل مشكلة عدم اليقين حول الاتفاقيات التجارية (بما في ذلك بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة التي تضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

وبهذا الصدد قالت المستشارة الاقتصادية ومديرة ادارة البحوث في صندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث ان «مراجعة عام 2019 تعكس المفاجآت السلبية لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي عوضت المفاجآت الايجابية في بعض الاقتصادات المتقدمة في حين يتوقع ان يتحسن النمو «بين عامي 2019 و2020».

وأضافت «ومع ذلك فان ما يقرب من 70 في المئة من الزيادة تعتمد على تحسن اداء النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهي ايضا عرضة لدرجة عالية من عدم اليقين».

وأوضحت ان «ديناميكية الاقتصاد العالمي «مثقلة» بسبب عدم اليقين القائم منذ فترة طويلة على الصعيد السياسي مع استمرار التوترات التجارية رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، كما اندلعت التوترات التكنولوجية ما يهدد سلسلة الامداد بالتكنولوجيا العالمية وارتفاع احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة».

وحذرت من ان الجانب السلبي الرئيس للتوقعات هو «تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن ان تعطل بشكل كبير سلاسل الامداد العالمية».

وأشارت الى التأثير المشترك للتعريفة الجمركية التي فرضت العام الماضي والتعريفات المحتملة بين الولايات المتحدة والصين معتبرة انها قد تخفض مستوى الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 0?5 في المئة في عام 2020.

كما شددت على ضرورة زيادة التعاون الدولي بالاضافة الى حل التوترات التجارية والتكنولوجية والعمل معا لمعالجة القضايا الرئيسة مثل تغير المناخ والضرائب الدولية والفساد والأمن الالكتروني ودراسة الفرص والتحديات التي تفرضها انظمة الدفع الرقمي الحديثة».

ووفقا لتقرير الاقتصاد العالمي فان توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة تبلغ 2?6 في المئة في عام 2019 لتتراجع الى 1?9 في المئة في عام 2020 بينما تبلغ في الصين 6?2 في المئة في عام 2019 و6 في المئة عام 2020.

«وبالنسبة للشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان فمن المتوقع ان يصل النمو الى 1 في المئة في عام 2019 فيما يتوقع ان يرتفع الى 3 في المئة في عام 2020.

كما خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي حيث رأى في تقرير جديد ان نسبة النمو لعام 2019 ستكون 3?2 في المئة فيما ستكون 3?5 في المئة لعام 2020.

وتمثل هذه التوقعات تراجعا عن آخر توقعات وردت في التقرير الفصلي السابق للصندوق والتي حددت نسبة النمو عند 3?3 في المئة هذا العام و3?6 في المئة في العام المقبل. وذكر الصندوق في تقريره حول (آفاق الاقتصاد العالمي) انه في ظل هذا التراجع فان خطوات السياسات العامة المتعددة الجنسيات والوطنية على حد سواء تعتبر حيوية لاعادة وضع النمو العالمي على السكة الصحيحة. ورأى التقرير ان الحاجات الملحة تتضمن خفض التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا وحل مسائل عدم اليقين فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بما فيها تلك التي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (بريكسيت) واتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

