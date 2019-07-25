loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخام الكويتي انخفض لـ 64.01 دولاراً


انخفض سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 64?01 دولاراً مقابل 64?64 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط اول من أمس الثلاثاء بعد أن قال قائد القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية ثانية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل عند التسوية الى مستوى 63?35 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ليصل الى مستوى 56?43 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة