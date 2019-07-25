مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 64?01 دولاراً مقابل 64?64 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط اول من أمس الثلاثاء بعد أن قال قائد القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية ثانية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل عند التسوية الى مستوى 63?35 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ليصل الى مستوى 56?43 دولاراً.

