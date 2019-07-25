مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان تركيزنا موجه نحو إيجاد حلول فعالة لتحسين أداء البنى التحتية لقطاعي الماء والكهرباء في الدولة، كأحد أهم أولويات رؤية «كويت جديدة 2035». وتعتبر محطة الصبية الغربية أكبر منشآت توليد الطاقة في الكويت، وتبرز من هذا المنطلق أهمية التطبيق الناجح لحلول التحديث نحو رفع مستويات الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، باستخدام التقنيات المبتكرة التي طورتها «جنرال إلكتريك». ولا شك بأن استكمال المشروع مع بداية فصل الصيف سيسهم بدور جوهري في تغطية الطلب على الكهرباء خلال هذا الموسم. وكانت كل من وزارة الكهرباء والماء وشركة «جنرال إلكتريك للطاقة» قد باشرت التطبيق الناجح لحلول التحديث الشاملة لمحطة «الصبية الغربية» لتوليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة باستطاعة 2000 ميغاواط. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تركيب تحديثات «تحسين مسار الغاز AGP» الرائدة التي طورتها «جنرال إلكتريك» الأمر الذي أثمر عن زيادة إنتاجية اثنين من التوربينات الغازية في المجمع رقم 1 بنسبة أكثر من 6 في المئة، وهو ما أدى بدوره عن رفع إنتاجية الطاقة في المحطة بأكثر من 35 ميغاواط. ويمكن إنتاج الطاقة الإضافية بنفس كمية الوقود السابقة، وبالتالي خفض الانبعاثات الغازية بما يعادل إزالة 8000 سيارة من طرقات الكويت. وتسهم المرحلة الأولى من المشروع في تلبية الطلب على الكهرباء في موسم الذروة الصيفي، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تطوير البنية التحتية الوطنية، وتوفير بيئة معيشة أكثر استدامةً. ويأتي المشروع بعد توقيع وزارة الكهرباء والماء وشركة «جنرال إلكتريك» لاتفاقية مبادئ التعاون في سبتمبر 2017 بهدف تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم البرامج التدريبية للمهندسين الكويتيين. وبعد الانتهاء من تطبيق جميع حلول التحديث ضمن المجمعات الثلاثة في المحطة، من المتوقع أن ترتفع إنتاجيتها بأكثر من 7 في المئة، وخفض الانبعاثات الغازية بما يعادل إزالة نحو 25 ألف سيارة من طرقات الكويت.

وتم هذا التعاون من خلال التسهيلات التي قدمتها «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر»، التي تُعنى بتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني والتي تأسست بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، للمساهمة في الهدف الوطني للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

من جانبه قال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر»: «تواصل الهيئة جهودها الداعمة لجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة إلى الكويت، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد الابتكارات التقنية التي تمنح زخماً أكبر لتطوير البنى التحتية، تماشياً مع رؤية 2035. وتلقي هذه المبادرة الضوء على التزام «جنرال إلكتريك» بتقديم حلول تقنية مبتكرة تنسجم مع التطلعات الإنمائية الوطنية. وبدورها، فإن الهيئة مستمرة في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم شركائنا في تنمية وتوسعة نطاق أعمالهم في الدولة، والارتقاء بالدور الريادي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني».

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: «نحن فخورون بدعمنا لتطور قطاع الطاقة الكويتي منذ سبعنيات القرن الماضي لما فيه خير ورفاه الشعب الكويتي، والمساهمة في وضع أسس البنى التحتية اللازمة لبناء اقتصاد حديث وتنافسي.

