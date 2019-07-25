مال وأعمال

أعلنت شركة هانيويل عن اختيارها من قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل أقسام التكرير والبتروكيماويات في مجمع الزور النفطي، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية من مُشتقات الوقود والبتروكيماويات ضمن المجمع. وستقوم «هانيويل يو أو بي» المتخصصة في منح تراخيص التكنولوجيا وعمليات التكرير ومُعالجة البتروكيماويّات، بتقييم مكونات والقدرة لإنتاج البنزين في المجمّع، إلى جانب توفير تراخيص التكنولوجيا وخدمات التصميم والمعدات الرئيسة، فضلاً عن المواد المحفزة فائقة التطوّر والمواد الممتصّة، وذلك للمساعدة على إنتاج الوقود نظيف الاحتراق، ومواد البارازيلين والبروبيلين وغيرها من البتروكيماويات. وقال رئيس شركة هانيويل في الكويت رشاد عبدالله، اننا نلتزم في هانيويل بدعم مسيرة النمو والتطور طويل الأمد للكويت في قطاع الطاقة، حيث تعمل على تسخير تقنياتها المبتكرة وبرامجها التدريبية المتقدمة للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، بالإضافة إلى الرؤية الطموحة التي وضعتها «مؤسسة البترول الكويتية» لعام 2040».

وأضاف: «نثق بأن تقنياتنا المتقدّمة ستساعد في تعزيز مكانة الكويت العالمية في مجال عمليات تصنيع وتكرير ومعالجة النفط والغاز، فضلاً عن إنتاج العطريات والبروبيلين، إذ يشكّل الوقود المُطابق لمواصفات الجودة الأوروبية «Euro V» الذي سينتجه مجمّع الزور النفطي حجر الأساس للمبادرات التي تُنفذها الكويت لتعزيز استخدام الوقود النظيف على نطاقٍ واسع». ويعتبر مجمع الزور النفطي بعد استكمال مشروع التوسعة وإعادة التأهيل، أكبر منشأة متكاملة في الكويت لتكرير المنتجات البتروليّة ومعالجة البتروكيماويات، حيث سيضم وحدة التكسير بالمواد المحفّزة (RFCC) بقدرة إنتاجية تصل إلى 98 ألف برميل يومياً، وذلك لإنتاج مواد البروبيلين و وقود السيارات والمركبات البتروكيماوية. بالإضافة إلى وحدة «SelectfiningTM» والتي ستتخصص بإنتاج مكوّنات مزج وقود السيارات منخفض الكبريت. وسيجري تشغيل وحدتي Merox لمُعالجة البروبان لإنتاج مادة البروبيلين، إضافة إلى إنتاج الأيزوبيوتان لتوفير مكونات مزج الوقود النظيف، بما في ذلك مُركّب «ميثيل ثالثي بيوتايل الإيثر» (MTBE) المُنتج بواسطة وحدة Ethermax كما سيضم المجمّع وحدة Butamer لتحويل غاز البيوتان الطبيعي إلى مُركّب الأيزوبيوتان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 193 كيلو طن متري سنويا.

