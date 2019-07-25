مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت وفدا تجارياً واقتصادياً برئاسة دو فونغ ونغ نائب المدير العام لإدارة سوق اسيا وافريقيا بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية وذلك لعرض الفرص المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين حيث تعرض الوفد خلال اجتماعه امس بالغرفة حزمة متنوعة من المشاريع والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية.

وقال مدير العلاقات الخارجية بغرفة التجارة والصناعة صلاح العيادة، ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وفيتنام حققت تطورا ونمواً كبيرا وبلخ حجم الواردات من فيتنام للكويت خلال عام 2017 نحو 460 مليون دولار وهي تخص منتجات وسلع متنوعة ما بين اليكترونيات ومواد غذائية ومنتجات ملابس ومنتجات زراعية.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في اطار انعقاد اللجنة المشتركة الكويتية الفيتنامية والتي عقدت خلال اليومين الماضيين برعاية وزارة المالية ،مبينا أن هناك تعاوناً مشتركاً بين البلدين يتوجها مجموعة من الاتفاقيات ، من ابرزها العمل علي حماية الاستثمارات والضريبة.

وقال إن حكومتي البلدين تطمحان لاتفاقية مشتركة لجلب عمالة فيتنامية في عدة مجالات يمكن الاستفادة منها مستقبلاً لكونها عمالة ماهرة ومدربة معرباً عن امله في المزيد من الاتفاقيات التي تنظم التبادل التجاري والاقتصادي المشترك.

وحول التطورات في الشراكة الكويتية الفيتنامية على صعيد قطاع البترول أوضح عيادة أنه تم الإعلان عن التشغيل التجاري الرسمي لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات «نغي سون» المعروفة باسم (مصفاة فيتنام) خلال ديسمبر 2018 الماضي، وبحسب الانتاج سيتم من خلال المشروع تكرير 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن (مصفاة فيتنام ) بمقاطعة (تان هوا) شمال فيتنام ، ويعد مشروعا مشتركا تسهم فيه شركة البترول الكويتية العالمية (كيه بي آي) بنسبة 35?1 في المئة وشركة (اديمتسو كوسان) اليابانية (آي كيه سي) بنسبة 35?1 في المئة وشركة بيتروفيتنام (بي في أن) بنحو 1ر25 في المئة وشركة ميتسوي للكيماويات اليابانية (أم سي آي) بحوالي 4?7 في المئة، وقدرت الكلفة الرأسمالية لبناء مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات بقيمة 9 مليارات دولار .

