مال وأعمال

قدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ستة منح دراسية للطلبة الكويتيين ضمن برنامج المنح الدراسية التابع لها وذلك على ضوء ما تم الاعلان عنه سابقاً في بداية عام 2019، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة بين المتقدمين لاختيار الفائزين بالمنح الدراسية لهذا العام .

ويذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ، جرياً على عادتها السنوية ، قد أعلنت في بداية عام 2019 عن تخصيص منح دراسية للحصول على الماجستير للطلبة الكويتيين للعام 2019 في تخصصات MBA وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي والالتزام الرقابي وإدارة المخاطر بشرط حصول المتقدم على قبول من إحدى الجامعات المرموقة المعلن عنها في موقع الغرفة الالكتروني والتي تمثل أعلى الجامعات بالعالم في تصنيفها الأكاديمي الدولي . ويأتي ذلك مساهمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز المعرفة العلمية لدى الشباب الكويتي وإتاحة الفرصة لهم للتزود العلمي والحصول على شهادات عليا من أرقى الجامعات في العالم حتى يكونوا رافداً للاقتصاد الكويتي ، وذلك إدراكاً من الغرفة لمسؤوليتها الاجتماعية ولدورها للمساهمة بالتنمية البشرية في الدولة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة والتمكين وحرصها على تشجيع الكوادر الوطنية وإتاحة فرص استكمال التعليم ما بعد الجامعي والدراسات العليا .

