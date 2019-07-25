وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل.

