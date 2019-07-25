وطن النهار

نيويورك - «كونا»: اعتبرت الكويت أول من أمس الثلاثاء أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث اسرائيل لردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها ما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال العتيبي ان إسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الاثنين بهدم مبان تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة ولا تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين حيث شردت عددا من العائلات الفلسطينية.

وأوضح أنه على اثر ذلك صدر بيان مشترك عن كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مغولدريك ومديرة عمليات الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هانان يشدد على خطورة هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف «نتساءل هنا ما الذي يجعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل العمل بهذه السياسات والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن والاجابة هي غياب المساءلة وعدم المحاسبة وعليه سنركز اليوم في بياننا على غياب المساءلة».

وأشار الى ان غياب المساءلة أسهم في مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري والتي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في انتهاك واضح لأحكام القرار 2334.

ورأى السفير العتيبي أنه في ظل غياب آلية محاسبة عملية وفعالة فإن هذه الممارسات الإسرائيلية تؤدي مباشرة إلى تصاعد وتيرة العنف وتعريض أرواح المدنيين للخطر إذ تستمر حملات المداهمات والاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجازات لأجل غير مسمى دون توجيه تهم للمعتقلين.

وأكد أن غياب المساءلة يزيد من جرأة إسرائيل ويجعلها تستمر في تنفيذ ممارساتها غير الشرعية في الأراضي المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة بهدف محو هويتها التاريخية والدينية وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها في ظل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال وذلك الى جانب الممارسات غير الشرعية المتمثلة بهدم المباني وعمليات الإخلاء القسري كما يحدث حاليا في قرية (صور باهر).

ولفت الى ان «غياب المساءلة قد سهل لإسرائيل بيئة للافلات من العقاب أتاحت لها التمادي في تحديها للقوانين الدولية واستخدام قوتها العسكرية بلا هوادة وبشتى الوسائل وعليه نرفض السلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبر من قبل سلطة الاحتلال لإطالة أمد الاحتلال وتقويض فرص التوصل الى حل الدولتين».

كما اعتبر أن غياب المساءلة ورفض إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1860 أديا الى دخول الحصار الجائر على قطاع غزة عامه الثالث عشر فالحالة الإنسانية في قطاع غزة مزرية والاقتصاد يمر بحالة ركود عميقة حيث بلغ معدل البطالة أكثر من 50 في المئة فيما تمثل القيود الشديدة عقبات خطيرة أمام المستوى المعيشي لسكان القطاع وتقوض من قدرة الناس على تلقي الرعاية الصحية الكافية وخاصة المصابين نتيجة مظاهرات مسيرات العودة الكبرى السلمية.

وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة يتعين أن تحتكم السلطات الإسرائيلية طوال فترة الاحتلال بما يخدم على أفضل وجه مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال غير أن إسرائيل تخالف ذلك ونرى أنها تستفيد من بيئة الإفلات من العقاب غير مقترنة بمعظم المسؤوليات الملقاة على عاتقها كسلطة إحتلال بل تستمر في اتخاذ التدابير الأحادية الجانب وآخرها رفضها التجديد للوجود الدولي المؤقت في الخليل وقرارها بتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية لذلك ندعوها لاحترام التزاماتها الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن».

وبالنسبة للتحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دعا العتيبي الى تمكين الوكالة من مواصلة مهمتها والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين مشددا على أهمية الاستمرار في توفير الدعم المالي اللازم لها ومؤكدا أن الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء للوكالة حيث بلغت قيمة التبرعات الطوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة التي قدمتها الكويت 113 مليون دولار.

