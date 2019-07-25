وطن النهار

قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات أول من أمس الثلاثاء ان مشاركة الكويت في المنتدى الاول للامم المتحدة للهجرة يعد دليلا على التزاماتها وانجازاتها البارزة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت عريقات في تصريح صحافي تعليقا على مشاركة الكويت بالمنتدى بدعم الحكومة الكويتية المتواصل والمستمر وجميع الشركاء الوطنيين وفي مقدمتهم وزارة الخارجية الكويتية على الشراكة الحقيقية في تنفيذ برامج المنظمة الدولية للهجرة في الكويت وحول العالم.

وأوضحت ان المنظمة الدولية والحكومة الكويتية تعملان على تسهيل الهجرة والتنقل بشكل منظم وآمن للأشخاص الى جانب العمل والالتزام بالتنفيذ الشامل للمخطط وسياسات الهجرة المدارة بشكل جيد. وأشارت الى مشاركة الكويت ممثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في المنتدى الجانبي رفيع المستوى بعنوان (مؤشرات حوكمة الهجرة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة لسياسات الهجرة المدارة جيدا) والمنتدى السياسي رفيع المستوى بعنوان (مسار قائم على الأدلة نحو تحقيق الالتزامات العالمية) التي نظمتهما الأمم المتحدة للهجرة في نيويورك. وقالت عريقات ان د. مهدي قدم في المنتديين عرضا عن إنجازات الكويت في أول استعراض لمؤشرات حوكمة الهجرة في البلاد الذي تم الانتهاء منه في وقت سابق من هذا العام معربة عن امتنانها للجهود المتميزة التي بذلها الأمين العام عبر مشاركته القيمة في هذا الحدث الضخم. وأضافت ان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية شمل مراجعة استعراض مؤشرات حوكمة الهجرة خلال تقديمه لاول تقرير تطوعي وطني لدولة الكويت. وبينت ان المنتدى السياسي رفيع المستوى هو المنبر المركزي للأمم المتحدة على وجه التحديد لمتابعة واستعراض الإنجازات التي تحققت نحو خطة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي تمهد الطريق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات متخصصة الفرصة للمشاركة الكاملة والفعالة.

