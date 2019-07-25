وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس السفير الاوكراني لدى دولة الكويت الدكتور الكسندر بالانوتسا حيث تم بحث سبل تفعيل التعاون الإعلامي القائم بين البلدين.

وأشاد السفير بالانوتسا خلال الاجتماع بحرص وكالة الانباء الكويتية على تعزيز التعاون مع بلاده مؤكدا أهمية اتفاقية التعاون القائمة بين (كونا) ووكالة الانباء الأوكرانية والتي تسهم في تطوير الاعلام في البلدين.

وتطرق الحديث إلى دور الاعلام في توطيد العلاقات بين دول العالم وتقوية الروابط بين مختلف الشعوب ونشر الوعي والثقافة.

من جانبه قال الشيخ مبارك الدعيج أن (كونا) تحرص دائما على توطيد أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإعلامية العالمية وتعزيز تبادل الخبرات والاخبار والأفكار بينها لدعم الانفتاح الإعلامي وتوفير المعلومات والحقائق الصحيحة لمختلف الشعوب.

وأشار إلى التزام (كونا) بمساندة سياسة الكويت الحكيمة والهادفة إلى تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الامن والسلام والاستقرار في العالم.

حضر المقابلة نائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي ومدير إدارة العلاقات العامة والتسويق عصام الرويح ومدير مكتب المدير العام نايف العتيبي.

