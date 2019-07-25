وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن تحصيل قيمة الضمان الصحي للوافدين الكترونياً من خلال الرابط https://insonline.moh.gov.kw/Insurance/logaction، ووقف العمل بنظام التحصيل بالاشعار الورقي للضمان الصحي اعتبارا من تاريخ 28/7/2019.

من جانب اخر اعتمدت وزارة الصحة تدويرا للمراقبين ورؤساء الاقسام في قطاع الشؤون الهندسية.

كما اعتمدت الوزارة تدوير لرؤساء الهيئة التمريضية في الادارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات والرعاية الأولية.

وشمل التدوير نقل خالدة المراغي الى رئيس هيئة تمريضية في ادارة كبار السن، وعطيات سيد محمد الى وظيفة رئيسة هيئة تمريضية في ادارة منع العدوى، وسهام الخولي الى رئيس هيئة تمريضية في ادارة الصحة المدرسية.

وجاء في التدوير نقل موضي العجمي الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية بمنطقة الفروانية الصحية، وسكينة بخش الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية في منطقة حولي الصحية، فضلا عن نقل كريمة كرم الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية بمنطقة الجهراء الصحية.

ومستورة العنزي الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية في منطقة العاصمة الصحية، ونقل وسمية صالح بو مرزوق الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية بمنطقة الاحمدي الصحية، علاوة على نقل نسيمة العباد الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية بمنطقة مبارك الكبير الصحية.

وتضمن التدوير نقل دلال الحجرف الى وظيفة رئيس الهيئة التمريضية بمستشفى الصباح وهيام الرشيدي الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية بمستشفى مبارك الكبير، وفاطمة العمير الى مستشفى جابر الاحمد، وعزيزة الرشيدي الى مستشفى الجهراء، ومحمود باقر الى مستشفى العدان، وفاطمة اسد الى مستشفى ابن سينا، ومريم العربيد الى مستشفى الصدري، ووسمية الرشيدي الى مستشفى زين، وصادق الفيلي الى مستشفى الامراض السارية، وبشرى طراد الى مستشفى الولادة، ودلال الشمري الى مستشفى الرازي، وشريفة حسن الى مستشفى الطب الطبيعي، وزينب الظفيري الى مستشفى البنك الوطني، ومليحة درويش الى مستشفى الراشد لأمراض الحساسية، وطلال العنزي الى مركز صباح الأحمد للمسالك البولية، ومنى الميل الى مركز الرعاية التلطيفية، وهند الزعتري الى مركز الكويت للصحة النفسية، ورضوة المقداد الى مركز الطب الجزيئي.

وجاء في التدوير نقا هيفاء نجم الى وظيفة رئيس هيئة تمريضية للرعاية الاولية بمنطقة الاحمدي الصحية، وزينب الجناعي الى وظيفة رئيس تمريض الرعاية الاولية بمنطقة حولي الصحية، ونشمية العنزي الى رئيس تمريض الرعاية الاولية بمنطقة الفروانية الصحية، وصبيحة العنزي الى وظيفة رئيس تمريض الرعاية الاولية بمنطقة الجهراء الصحية.

وايضا اعتمدت وزارة الصحة تدويرا لـ 37 صيدلياً يعملون رؤساء للصيدليات في المناطق الصحية والمستشفيات والرعاية الاولية.

