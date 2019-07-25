وطن النهار

دعا الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين المواطنين والمسؤولين على حد سواء الى التعامل مع مؤسسات العمل الخيري بحذر ومسؤولية، والنأي بها عن أي طعن وتجريح أو تشكيك في أعمالها، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات في العمل الخيري يجب أن يتم بعيدا عن أي اثارة تضر بسمعة الكويت بالخارج.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي ان العمل الخيري الكويتي شكل أحد أهم المكتسبات التي تحققت للكويت بفعل الأيادي البيضاء لأهل الكويت، وأكسبتهم حب وتعاطف الشعوب من مختلف بقاع الأرض، وأسهمت بشكل كبير في حشد الدعم الدولي لنصرة الكويت وتعاطف الشعوب مع الحق الكويتي ابان الغزو الغاشم.

وأكد أن الأعمال الخيرية الكويتية منارة يشار لها بالبنان، بلغت بنورها مختلف بقاع الأرض من أقصاها الى أقصاها الى أن أصبحت الكويت مركزا للعمل الانساني، وأطلق العالم على قائدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائد انساني، معتبرا أن كل تشهير أو تعامل غير مسؤول مع بعض الأخطاء أو التجاوزات التي تحصل من هنا أو هناك هو طعن وهدم لهذا الصرح الشامخ الذي بذل أهل الكويت الغالي والنفيس من أجل أن يبلغ القمة.

وأضاف أن القائمين على العمل الخيري ليسوا ملائكة وعملهم قابل للخطأ والصواب، ولكل منا رأيه وملاحظاته على بعض الممارسات وأوجه الصرف، ولكن معالجة هذه التجاوزات أو معاقبة مرتكبيها يجب أن تتم من خلال القنوات الصحيحة وبعيدا عن أي اثارة اعلامية تنعكس سلبا على سمعة الكويت.

وختم بالاعراب عن ثقته بوعي الشعب الكويتي وادراكه لأبعاد وانعكاسات ما يطرح أو يثار في وسائل الاعلام أو التواصل الاجتماعي على مصالح البلد ومؤسساته، وحرص الجميع على المحافظة على الصورة المشرقة للكويت في أعين العالم.

