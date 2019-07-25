وطن النهار

كشف الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة عن اجرائه 50 عملية جراحية، وذلك في فترة وجيزة خلال 5 أشهر من شهر فبراير، وحتى الآن، تكللت جميعها بالنجاح.

وقال الدكتور محمد الغانم أخصائي أول جراحة المسالك البولية المنتدب لمستشفى جابر ان الفريق الطبي بقيادة الدكتور سعد العبدالهادي الدوسري أجرى هذه العمليات، والتي تنوعت بين ازالة الحصوات عن طريق المنظار المرن، والمنظار العادي للحالب، أو عن طريق PCNL لازالة الحصوه الكبيرة الموجودة بالكلى، وهي فتحة صغيرة تفتح في الجلد لازالة الحصوة التي بالحالب، كذلك قمنا باجراء العديد من عمليات ربط دوالي الخصية للمرضى الرجال الذين يعانون من ضعف حركة أو عدد الحيوانات المنوية، بالاضافة الى عدد من عمليات استئصال أورام سرطانية، تكللت جميعا بالنجاح.

وأكد الغانم أن الفريق قام كذلك باجراء الكثير من المعاينات الأولية، واجراء الفحوصات، منها فحوصات ديناميكية للجهاز البولي، متمثلة في المثانة البولية، مبيناً أن هذا الفحص يتم للمريض ويستغرق وقت ما بين نصف الساعة، وثلاثة أرباع الساعة، ويعطي الطبيب فكرة ممتازة عن المثانة البولية وقدرتها.

وأضاف أن الفريق المعالج بمستشفى جابر لديه خطط مستقبلية تتمثل في زيادة كمية العمليات، ونوعيتها، مشيراً الى أنه من العمليات التي يفكر بها الفريق عمليات الضعف الجنسي، وتركيب الأجهزة التعويضية للمرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب، بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة، مختتماً بالقول ان العيادات الخارجية ومنذ افتتاحها من ديسمبر الى الآن استقبلت نحو 800 مريض.

