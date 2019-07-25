وطن النهار

اعلن مدير ادارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالله الحمدان تخصيص الوزارة رقم (90994098) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين واقتراحاتهم عن طريق برنامج «واتس آب».

وقال الحمدان في تصريح صحافي أول من أمس الثلاثاء ان من واقع مسؤولية وحرص الوزارة على التواصل مع المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة حرصت على توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي جميع شكاوى ومقترحات واستفسارات المواطنين عبر برنامج «واتس آب».

وأضاف انه سيتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة وشفافية وسيتم العمل على تصويب الأخطاء ان وجدت فضلا عن استقبال استفسارات المراجعين عن جميع قطاعات الوزارة المختلفة وسيتم الرد عليها من قبل متخصصين في أسرع وقت.

وأكد الحمدان حرص الوزارة على تضافر جهود موظفيها كافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل جميع معاملاتهم داخل الوزارة.

