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«الأحمدي» تطلق غداً المهرجان الصيفي


تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تطلق المحافظة المهرجان الصيفي الترويحي الثاني تحت شعار «يا حلو صيفنا بالأحمدي 2»، وذلك عصر يوم غد الجمعة، في مُجمع «كويت ماجيك» بمنطقة أبوحليفة، بمشاركة مجموعة من الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية. وبهذه المناسبة قال مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة ومنسق المهرجان ابراهيم الفودري إن تنظيم الدورة الثانية للمهرجان ما هو الا مؤشر على النجاح الذي تحقق في دورته الأولى والصدى الطيب لدى أهالي الأحمدي، مؤكداً الحرص على تهيئة الفرصة للعائلات من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأوقات سعيدة في أجواء بهيجة.


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