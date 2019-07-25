وطن النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود ان عملية انتقال الجامعة إلى موقع الشدادية بها العديد من المخاطر الكبيرة على الطلبة والأساتذة.

وقال خلال الموتمر الصحافي الذي اقيم صباح امس في مقر اعضاء هيئة التدريس في نادي جامعة الكويت: إننا هنا اليوم لنتحدث حول عملية الانتقال إلى مبنى الشدادية والموضوع ببساطة أن المبنى كان سيؤول إلى غير جامعة الكويت ولكن بفضل الله وحمده تمت المحافظة عليه من جمعية أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف بان عملية انتقال اكثر من ألفين عضو هيئة وأكثر من 20 ألف طالب وطالبة في الوقت الراهن ستخلق العديد من المشاكل والسلبيات وذلك بسبب عدم اكتمال مبنى الجامعة الجديد بالكامل، لافتا إلى انه وقبل عملية الانتقال بدلا ان تتم تهيئة الأجواء والمناخ الدراسي للطلبة والأساتذة، أما أنه في حال الانتقال الآن فإنه سيشكل خطراً كبيراً على حياة الطلبة والأساتذة وذلك لوجود العديد من مظاهر الخطر ولعل ابسطها وجود معدات البناء والمئات من العمال الذين مازالوا يعملون على مدار اليوم في مواقع العمل هناك، بالإضافة إلى«الكلاب الضالة».

وذكر الحمود ان هناك قانوناً غير صحيح تم اقراره من مجلس الأمة هو ان تكون ميزانية الجامعة ملحقة وليست مستقلة، وأن تكون الجامعة هيئة، وهذا غير صحيح، لأننا سعينا وطلبنا بان تكون ميزانية الجامعة مستقلة غير ملحقة، لافتاً إلى أن ميزانية جامعة الشدادية كلفت 3 مليارات دينار على مدار 20 سنة وحتى الآن لم ينته العمل منها، ولا يوجد مبنى للادارة الجامعية، ولا مبنى لعمادة التسجيل والقبول.

وأشار تصريح أحد عمداء كليات الجامعة بإحدى الصحف إلى الوعود التي تلقاها بجهوزية الكلية، ونحن بدورنا نريد ان نعرف من هو الذي اطلق هذه الوعود ووعد العميد بها.

بدوره قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور شملان القناعي: في عام 2015 راودنا حلم سيئ جدا اسمه الشدادية واطلقنا حملة في نفس العام كانت لها الفضل في تسليط الضوء على جامعة الشدادية، حيث كانت ستؤول إلى جامعة أخرى، وكانت هناك العديد من الأسئلة التي ليست لها أجوبة تخص مواقع الشدادية، ولكن بفضل حملتنا التي أصبحت وطنية استطعنا ان نضع النقاط على الحروف، والتقينا حينها الإدارة الجامعية وطلبنا منهم تأكيدات بأن الشدادية هي تابعة لجامعة الكويت، ونحن نؤكد أنه لا أحد يزايد أو يساوم على حرص جمعية أعضاء هيئة التدريس على مصلحة الطلبة والأساتذة. وقال هناك جهود جبارة لجعل عملية الانتقال تتم بسهولة وسلاسة ولكن للأسف المشكلة الأساسية توقيت الانتقال إلى الشدادية الآن، مع وجود العديد من الأمور العالقة وغير المنتهية في المبنى، لافتاً إلى وجود فكر وتخطيط غريب لتسكين أعضاء هيئة التدريس في بارتشنات مفتوحة أمام الجميع، ما سيعرض الأساتذة للكثير من المخاطر والمشاكل ابرزها عدم وجود سرية للاختبارات أو المقابلات مع الطلبة وغيرها من الأمور الكثيرة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. أنور الشريعان ان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ينتظرون الانتقال إلى مبنى الشدادية بفارغ الصبر، مضيفاً : نحن نريد ان تكون هناك تأكيدات حول وجود قاعات جاهزة والوصول إليها سهل وامن ولا يكون هناك تعطيل للعملية الدراسية، ولكن للأسف ليس هناك أي رد من الوزير ومدير الجامعة حول ذلك.

وطالب الشريعان ببيان رسمي مكتوب من وزير التربية ومدير الجامعة يوضح فيه جهوزية جامعة الشدادية من ناحية المباني والطرق وصلاحيتها وامنها وسلامتها على الطلبة والأساتذة وتوفير سرية وحماية أسئلة الامتحانات من أي عملية تسريب وعدم تعطل الدراسة لأي سبب كان.

بدوره قال الطالب عمر علي نائب رئيس اتحاد جمعية كلية العلوم الإدارية: ان الطلبة مع عملية الانتقال ولكننا نعلم بان الشدادية غير جاهزة الآن ومازالت عملية البناء مستمرة فيها، وهناك العديد من المعدات الخطيرة، ناهيك عن وجود «الكلاب الضالة» التي تجوب المبنى، بالإضافة إلى ان موقع الشدادية يقع على طريق الدائري السادس الخطر والمزدحم بشكل دائم ويخدم عدداً كبيراً من المناطق، وتأتي الآن وتضيف عليه 22 ألف طالب وطالبة، بخلاف أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها من جميع انحاء الكويت، كما أن المبنى به 5 بوابات ويعمل منهم 3 فقط.

وذكر بانهم طالبوا عدة مرات بزيارة مبنى الشدادية وقوبلت بالرفض باستمرار رغم زيارة جهات عدة أخرى للمبنى ما اضطرنا إلى التوجه إلى مجلس الأمة لطلب هذه الزيارة وتمت الموافقة عليه، والنتيجة ان الشدادية غير آمنة.

وقد علمنا بصدور قرار بعدم تسجيل الطالبات بساعتين في الفترة المسائية، وهذا دليل على وجود خطر على حياة الطالبات، وأيضاً وجود قرار اخر بالا يقل الفرق بين محاضرات الشويخ والشدادية عن ساعتين وهذا اعتراف بان الطرق مزدحمة وغير آمنة.

