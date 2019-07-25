وطن النهار

بمشاركة د. موسى الغضبان استاذ التاريخ الحديث المعاصر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئاسة د. فيصل الكندري واشراف د. منصور بوخمسين تمت مناقشة اطروحة الماجستير للطالبة منى الشمري تحت عنوان «وثائق الوقف الكويتية.. الوقف الجعفري نموذجاً».

وجاء في ملخص اطروحة الماجستير ان الوقف يشكل رافدا مهما من روافد العلم، والمعرفة اذ تحوي وثائق الوقف بين سطورها مادة علمية تتعلق بالجوانب الدينية، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للحياة وهي جوانب لا تتطرق اليها الوثائق السياسية، مستطردة وبدراسة الحجج الوقفية الكويتية عامة والحجج الوقفية الجعفرية خاصة يمكن تقديم صورة واضحة عن طبيعة المجتمع الشيعي واوضاعهم: الدينية، الاجتماعية، والاقتصادية في الكويت في الفترة الزمنية للدراسة ومعرفة مدى العناية بتلك الحجج الوقفية ومدى تحقيق اغراضها المرجوة من الوقف.

وقالت: «تنبع اهمية الموضوع من عدم وجود دراسة تاريخية شاملة ووافية عن الاوقاف الجعفرية في الكويت، وان وجدت دراسة حول الوقف الكويتي الا انها اهملت ذكر الوقف الجعفري في الكويت.

واضافت: «تكمن صعوبة هذه الدراسة في عدم وجود مراجع متوسعة في الوقف الجعفري حيث تفتقر مكتبة علوم الوقف في الامانة العامة لمصادر ومراجع في موضوع هذه الدراسة، والمكتبات العامة وحتى المكتبات الخاصة، كذلك صعوبة الحصول على مصادر تاريخية عن تاريخ الشيعة في الكويت».

وزادت: «اعتمدت الدراسة على الحجج الوقفية المنشورة فلم يتم السماح لنا بالاطلاع على مزيد من الحجج الوقفية غير المنشورة لاسبابهم الخاصة، كما اعتمدت الدراسة على لقاء عدد من الشخصيات الشيعية التي لها باع طويل في مجال الوقف، متداركة «آملة في ان اكون قد وفقت في اخراج دراسة جديدة ومثرية تفيد الراغبين في دراسة الوقف الجعفري فيما بعد».

وانتهت الشمري في اطروحة رسالتها عبر «الخاتمة» الى ان الوقف لعب دورا مهما في تلبية احتياجات المجتمع منذ العهد الاسلامي المبكر الى العهد الحديث والمعاصر، وعلى الرغم ان هذه الشعيرة هدفها ديني بحت الا ان بعض الحكام والقادة استخدمها في العصر الاسلامي الوسيط لخدمة اغراض طائفية واخرى سياسية، مشيرة الى ان الدول الاسلامية الحديثة اسهمت من خلال توفيرها للاحتياجات الاساسية للمجتمعات في اعادة الوقف الى طبيعته الدينية الاولى، ومن تلك الدول بلادنا الكويت التي نجحت في توفير جميع احتياجات المجتمع من مدارس ومستشفيات وطرق وجمعيات خيرية ما اعاد صياغة اغراض الوقف فبعد ان كان يحرص الواقف على تحقيق احتياجات اساسية للمجتمع نجده يتوجه الى تخصيص الوقف على اغراض خيرية بحته يرجو منها الاجر والثواب، مسترسلة لذا اخذت تسعى كل من الاوقاف السنية والشيعية في الكويت الى تحقيق الاغراض الخيرية الخاصة بمذهب كل منهما، ومع استقلال البلاد وتنظيم الدولة دخلت هذه الاوقاف تحت الادارة الحكومية الا ان بعض اغراض الوقف الجعفري واجهت بعض التجميد لمخالفتها للمذهب المالكي المعمول به في البلاد ما دعا الى مطالبتهم بادارة خاصة بالوقف الجعفري، وقد حققت حكومة الكويت هذا المطلب وانشأت ادارة الوقف الجعفري تابعة للامانة العامة للاوقاف.

واستدركت قائلة: «وقد نجحت هذه الادارة في كسب ثقة الواقفين الشيعة الذين سلموا اوقافهم لها فزادت ميزانية اصول الوقف الجعفري، آملين في زيادة وعي الواقفين الشيعة بقدرة هذه الادارة على تحقيق اغراض الوقف الجعفري وفق احكام المذهب الجعفري وتسليم اوقافهم لها».

