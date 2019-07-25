وطن النهار

لم يعد خافيا على أحد مدى حاجة الوضع البيئي في شتى أنحاء العالم لخطط تساعد في زيادة الوعي وتحسين السلوك البيئي ليتلاءم مع سياسة الدول التنموية للمحافظة على البيئة ووقف التلوث والتدهور البيئي الذي بدأ يظهر جليا في المؤشرات الطبيعية للتغير المناخي.

ويصنف البلاستيك بمنزلة جريمة بحق البيئة وخطر يداهمها نتيجة آثاره السلبية وضرره على البيئة برا وبحرا وجميع الكائنات الحية حتى بات وقفه مطلبا ضروريا نادت به المنظمات الدولية للتحرك سريعا واتباع أنظمة آمنة ذات بعد صحي وبيئي أفضل.

ولذا فإن الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية نهائيا واستخدام أخرى قماشية وورقية صديقة للبيئة وقابلة للتحلل بدلا منها هو الحل الأمثل للتخلص من خطر تتناوله أيادينا يوميا وتعد خطوة أولى في الطريق الصحيح للجهات المعنية في البلاد حتى التخلص تدريجيا من كل المواد البلاستيكية ومخلفاتها المتراكمة. في هذا الشأن قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح لـ «كونا» امس الاربعاء إن الهيئة تدعم اتحاد الجمعيات التعاونية في استخدام أكياس صديقة للبيئة بدلا من أكياس البلاستيك المستخدمة حاليا.

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن هذا التوجه يسهم في الحفاظ على البيئة ويخفف من الآثار الضارة التي يسببها استعمال أكياس البلاستيك الحالية على صحة الافراد، مبينا أن معظم أكياس البلاستيك المستعملة حاليا أحادية الاستعمال أي تستخدم لمرة واحدة فقط ومخلفاتها تمثل عبئا كبيرا على البيئة لأنها غير قابلة للتحلل.

وأوضح أن هناك تأثيرات سلبية كثيرة لاستعمال البلاستيك على صحة الإنسان بسبب قيام معظم الافراد بحفظ الاطعمة داخلها وعند تسخينها ينبعث منها بعض المواد الضارة التي تسبب ظهور تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم مثل اضطرابات الغدد الصماء.

وذكر أن مادة الديوكسين هي المكون الرئيس لأكياس البلاستيك التي يستعملها معظم الافراد اليوم ويدخل في تصنيعها العديد من المواد السامة وتصنف من المواد المسرطنة كما تحتوي على نسبة عالية من الرصاص وعند رميها وإلقائها تحت أشعة الشمس تخرج منها غازات مضرة بالإنسان.

وناشد الحمود المسؤولين في الجمعيات التعاونية والشركات والمتاجر المعنية التخلي عن استخدام الأكياس البلاستيكية الحالية والتحول نحو الأكياس الورقية أو الصديقة للبيئة والمصنوعة من مواد قابلة للتحلل ومواد صديقة للبيئة غير سامة للتربة وتختلط بها متحولة إلى أسمدة.

وأكد استمرار الهيئة في تنظيم الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات والمجمعات التجارية لتربية جيل واع بيئيا وشرح مدى الأضرار المترتبة على استخدام أكياس البلاستيك الضارة بالبيئة والصحة ودعوة الجميع إلى التحول نحو الأكياس الصديقة للبيئة أو الورقية او القماشية والتخلي عن استعمال أغلب المواد البلاستيكية من أكياس وأكواب وملاعق وأطباق لخطورتها على الصحة والبيئة.

