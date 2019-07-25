وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يخص أعلاماً معدة للإتلاف لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية لعلم الدولة.

ومن باب الشفافية لتوضيح هذا الموضوع وإزالة كل لبس تسبب فيه محتوى هذا الفيديو عند المواطنين في الوقت الذي نشد فيه على دور كل مواطن غيور تجاه البلد وعلم الدولة فإن اعتماد الشروط والمواصفات الفنية لاعلام الكويت تستند إلى القانون الصادر بشأن العلم رقم 26 لسنة 1961، فضلا عن آلية اتلاف تتبعها بلدية الكويت مع مختلف المواد بما فيها التعامل مع الأعلام غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية والتي ظهرت في الفيديو المتداول وفق اجراءات تتم عبر الادارة المختصة ممثلة بإدارة شؤون البيئة للقيام بعملية الاتلاف المعتمدة، كذلك نظرا لعملية الترميم التي تجري حالياً لعدد من مباني مستودعات البلدية ترتب عليه نقل محتويات تلك المستودعات لحين الانتهاء من عملية الترميم بالكامل، علاوة على أن الملفات التي ظهرت في الفيديو المتداول هي ملفات منتهية الاستخدام تخضع لآلية تحدد كيفية التعامل معها لحين تنفيذ عملية الإتلاف من قبل إدارة شؤون البيئة.

ودعت بلدية الكويت الجميع إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبا لاثارة اي لغط لدى الرأي العام بخلاف الحقيقة بما يخدم المصلحة العامة.

