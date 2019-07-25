وطن النهار

تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ممثلا عن سموه، تنطلق صباح اليوم الخميس رحلة إحياء ذكرى الغوص الحادية والثلاثين التي تنظمها لجنة التراث البحري، في النادي البحري الرياضي الكويتي خلال الفترة من 25 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل، وبمشاركة ما لا يقل عن 195 شابا موزعين بين نواخذة ومجدمية وبحارة، وتحملهم 13 سفينة غوص مهداة من سمو أمير البلاد، ومن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

وسوف تنطلق رحلة الغوص من خلال مراسم « دشة الغواصين » التي ستقام الساعة الثامنة والنصف صباحا على ساحل النادي في السالمية، وتشتمل فعالياتها على مثول الشباب المشاركين في الرحلة أمام منصة الشرف ثم عزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقب ذلك توجه ثلة من الشباب إلى ممثل سمو أمير البلاد لتسلم علم الكويت، ومن ثم رفعه إيذانا ببدء رحلة الغوص، يتوجه بعد ذلك النواخذة والبحرية إلى الساحل لتوديعهم من قبل أهاليهم ثم يتوجهون الى سفن الغوص حسب يزواتهم (مجموعاتهم البحرية) لتبدأ مرحلة المغادرة الى بندر الخيران وهو المكان المخصص لتجمع وتواجد سفن الغوص طيلة فترة الرحلة التي ستمتد إلى الخميس المقبل، وخلال هذه الفترة سيمارس الشباب الغوص الفعلي في هيرات الخيران وهي المناطق البحرية التي يوجد فيها المحار .

من جانبه، جدد أمين السر العام في النادي خالد محمد الفودري، تأكيده أهمية رحلة إحياء ذكرى الغوص بصفتها من أبرز الفعاليات الوطنية في مجال احياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي، ولكونها تأتي في إطار توجيهات واهتمام سمو امير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين بإحياء التراث وإبراز صور الماضي وتخليد ذكرى الآباء والأجداد، وللتأكيد عن مدى اعتزاز وارتباط أبناء الجيل الحاضر والشباب بتراث هذا الوطن العزيز وبماضيه والتعبير عن عرفانهم لتضحيات الآباء والأجداد.

