وطن النهار

أطلقت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة حملة «صيفهم بارد» التي تهدف إلى تركيب نحو 100 وحدة تكييف للأسرة المحتاجة داخل الكويت كمرحلة أولى لتخفيف جزء من معاناتهم خلال فصل الصيف الحار. وقال رئيس الجمعية الكويتية للاسر المتعففة بدر المبارك، في تصريح صحافي أمس، ان الجمعية بعد حصولها على الاشهار الرسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية، بذلت مساعي وجهودا في مجال مساعدة الاسر المتعففة، مشيرا إلى أن احد أهم اهداف الجمعية تقديم المساعدة والعون للاسر داخل الكويت من مبدأ «الأقربون أولى بالمعروف» على اعتبار أن هذه الاسر المحتاجة التي تعيش بيينا أولى بالمساعدة وتقديم العون لهم.

وأضاف أنه بسبب الحر الشديد حيث تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية في كثير من الايام، ولوجود اسر تعاني من ضوائق مالية وغير قادرة على شراء أو اصلاح اجهزة التكييف في المنازل البسيطة التي تأويهم، لهذا ارتأت الجمعية تنفيذ هذا المشروع من أجل تخفيف معاناتهم من منطلق انساني بحت، مشيرا إلى أن قيمة الجهاز «وحدة التكييف» 150 دينارا، حيث تصل تكلفة المشروع الاجمالية 15 ألف دينار وهو مبلغ يسير على أهل الكويت الذين عرف عنهم حب الخير والمساعدة والذين جبلوا على هذه القيم والاخلاق الحميدة منذ الأزل.

وأشار إلى أن باب المساهمة والمشاركة في الاجر مفتوح من خلال رابط الكتروني للتبرع، وكذلك من خلال الاتصال بالجمعية حيث يتوفر مندوب على استعداد تام للذهاب للمتبرع وتحصيل المبلغ، مشيرا إلى أن الجمعية ملتزمة بقوانين وزارة الشؤون ولا تقبل التبرعات النقدية وإنما عن طريق «الكي نت» أو التبرع «أون لاين». وذكر أن الجمعية لديها برنامج خاص للمتطوعين للمساهمة في اعمالها الخيرية حيث يشترط أن يكون المتطوع ما بين 14 و18 عاما، وتم استقبال 25 متطوعا للمساهمة في اعمال الجمعية في الوقت الراهن.

