وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة امس الاربعاء طرح مشروع الأضاحي في البلاد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذ بحلول عيد الأضحى المبارك لصالح ثلاثة آلاف أسرة متعففة تضم أكثر من 15 ألف شخص.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمر لـ «كونا» ان بنك الطعام وقع اتفاقية مع أمانة الأوقاف تعنى بتنفيذ المشروع في أول أيام الأضحى المبارك وستكون عملية توزيع الأضاحي (عربي- استرالي) بناء على قاعدة بيانات لدى بنك الطعام مزودة بمعلومات عن المتعففين في محافظات البلاد الست. وأشاد الحمر بجهود أمانة الأوقاف البارزة في العمل الخيري وحرصها على تشجيع المؤسسات والأفراد على بذل مزيد من الجهد في مجالات العطاء والعمل الخيري والإنساني لمساعدة المحتاجين في الكويت وشتى أنحاء العالم مثمنا جهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح هذا المشروع الخيري.

