وطن النهار

أشاد مساعد آمر سلاح الإشارة بالجيش العميد ركن محمد العنزي بمستوى التعاون العسكري الكويتي - الصيني، لافتا الى عمق العلاقات الكويتية الصينية منوهاً ان الكويت كانت اول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وهنأ العنزي الجيش الصيني بالذكرى الـ 92 على تأسيسه، لافتا الى ان الصين دولة مهمة ولديها جيش قوي وهناك تعاون بين البلدين، مشيراً خلال مشاركته في احتفال السفارة الصينية بهذه المناسبة إلى أن الصين اليوم تعتبر وجهة كبيرة ولا يمكن أن يتجاهلها أحد عسكريا وتكنولوجيا، لافتا الى أن الصين تقود العالم بتكنولوجيا الـ 5G.

وحول مدى استفادة الجيش الكويتي من تكنولوجيا الـ 5G، قال لدينا البنية التحتية التي تستطيع ان تواكب مثل هذه التكنولوجيا سواء ال 5G او اَي تكنولوجيا متقدمة في المستقبل، مضيفا «ولدينا مشاريع ونحن متقدمون كثيرا في مجال الاتصالات حتى عن الدولة».

وأكد أن البنية التحتية لتكنولوجيا ال 5G غير جاهزة في العالم وليس في الكويت فقط.

وردا على سؤال حول استعدادات الجيش الكويتي لمواجهة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، قال إن الجيش الكويتي مستعد دائماً والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين».

وبدوره، أكد الملحق العسكري في السفارة الصينية العميد تشانغ قه، متانة العلاقات العسكرية بين البلدين، لافتا إلى أن الكويت تعتبر اول دولة عربية خليجية تقيم علاقات مع بلاده.

واستذكر الزيارة التي قام بها أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى الصين في يوليو من العام الماضي حيث شهدت محادثات ثنائية مع نظيره الصيني حيث اتفق الطرفان على تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، الى جانب الزيارة التي قام بها النائب الاول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الى الصين في ديسمبر من العام الماضي.

وحول العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والكويت، لفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 18.7 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا الى أن بلاده ظلت أكبر مصدر للواردات في الكويت وثاني أكبر وجهة للتصدير وأكبر شريك تجاري للكويت في المجالات غير النفطية.

