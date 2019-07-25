وطن النهار

أكد السفير الايراني لدى البلاد محمد إيراني ان العالم كله يعرف ان ايران ليست من بدأ بالتوتر بل الأطراف الأخرى هي السبب في الوضع الحالي مشيرا الى ان الولايات المتحدة مسؤولة عن ذلك، مشيراً إلى أن بلاده لا تريد التصعيد.

وأشار الى ان الولايات المتحدة تحارب بلاده بفرض عقوبات على الشعب الايراني وفرص الحصار عليه منوها بانها حرب اقتصادية ضد بلده، مضيفاً وفي ظل هذه الأوضاع علينا ان ندافع عن أنفسنا بأي طريقة نراها مناسبة. وعن انتخاب رئيس وزراء بريطاني مناهض لإيران قال: هذا شأن بريطاني لكن كل طرف يعمل على زيادة التوتر في المنطقة عليه ادراك ما ترمي اليه السياسة الدولية من احلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم ونحن نؤيد المفاوضات والحلول السلمية وضد خروج اي طرف من الأطراف من الاتفاقات الدولية وقرارات الامم المتحدة لافتا ان بلاده لم تخل ولم تخرج من اي اتفاق دولي أو الاتفاق النووي.

وحول توقعه بنجاح وساطات لدول المنطقة لنزع فتيل التوتر قال لا اعتقد ان هناك امراً مثل هذا.

