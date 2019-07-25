وطن النهار

المنامة - «كونا»: أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك أمس بالعلاقات الأخوية المتميزة مع الكويت وما تشهده من تطور ونماء في ظل رعاية وتوجيهات قيادتي البلدين للعمل لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء لعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح بمناسبه انتهاء فترة عمله.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود السفير الكويتي في تعزيز وتطور علاقات البلدين في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق فيما سيتولاه من مهام في خدمة بلاده.

