وطن النهار

اعلن السفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سيزور الكويت السبت على راس وفد كبير يضم محافظين ورجال اعمال حيث ستستمر الزيارة يومين كاملين منوها ان المرحلة المقبلة من علاقة بلاده مع الكويت هي مرحلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين،لافتا إلى أن البلدن تعديا مراحل وعقبات كبيرة خلال السنوات الماضية وتجاوزا بعض المطبات وما تزال هناك بعض العقد موجودة تحتاج لوقت لحلها.

وأضاف في تصريح للصحافيين أن زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للعراق كانت مفصلية وفي وقت استراتيجي لرجل حكيم تجاوز بها سموه جميع العقبات وبدأ بالحديث عن الجانبين التجاري والاستثماري مع العراق، دون أن يتطرق سموه إلى مسألة الحدود أوالقضايا العالقة أو التعويضات حيث أن هذه الأمور تسير وفق قنوات مشتركة بين البلدين.

وتابع: إن سموه عبر إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وهي «دعونا من القضايا الخلافية «حيث ان العراق في مرحلة الاندفاع نحو الأمام، موضحا أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي رجل اقتصادي وذو خبرة وغير محسوب على الأحزاب وهو حيادي ووسطي ويعمل على إعطاء العراق هذا الدور المهم في هذه المرحلة وهو منسجم مع رؤية سمو الأمير في حاجة المنطقة للحكمة في التعامل في ملفاتها.

ووصف الهاشمي زيارة سمو الأمير للعراق بالحميمية حيث حضر للقاء سموه والسلام عليه جميع أعضاء الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة النزاهة ورئيس البرلمان بالاضافة لرئيس الجمهورية

تطوير العلاقات

وأشار إلى أن العراق بادر بطرح مبادرة لعقد مؤتمر اقليمي لسلوك طرق الحوار بدل التصعيد الإعلامي بين الولايات المتحدة وإيران وأوروبا، مؤكدا أن المبادرة وجدت ترحيبا كبيرا ويمكن للزيارات المتبادلة في المنطقة أن تجد رؤى مشتركة لتجاوز التوتر المتصاعد.

وأكد أن هذه القضايا الإيجابية تريح الطرفين خلال هذه المرحلة وتريح رجال الأعمال في البلدين، كاشفا عن لقاء للجان المشتركة بين البلدين خلال الشهر المقبل وسيكون بين وزيري تجارة البلدين في الكويت لمتابعة هذه الأمور.

وعن المستجدات في موضوع ملف المفقودين وما تم الإعلان عنه من إيجاد رفات يعتقد أنها لكويتيين قال بحسب معلوماتي لم يتم جلب رفات للكويت ولكن اللجان مستمرة في عملها للبحث في هذا الملف لافتا إلى وجود الكثير من المقابر الجماعية في العراق منذ زمن النظام السابق .

تسهيلات للمستثمرين

وعن إعلان وزير التجارة الكويتي خالد الروضان عن تأشيرات لـ 400 رجل أعمال عراقي للكويت ومدى التسهيلات التي تقدمها العراق لرجال الأعمال الكويتيين قال منذ افتتاح سفارتنا في الكويت ونحن نقدم تسهيلات للتجار والمستثمرين الكويتيين بدون تعقيدات وكانت من صلاحياتي إعطاؤهم تأشيرة لمدة ستة أشهر وسنة متعددة السفرات لكن سحبت مني هذه الصلاحية من قبل وزارة الداخلية،وأصبح التاجر الكويتي يقدم طلبا تأتي الموافقة خلال له خلال شهر في السابق في الوقت الذي لم تكن تعطي الكويت أي تأشيرة لمستثمر أو تاجر عراقي.

وأضاف أن إحدى القضايا التي طرحت خلال زيارة سمو الأمير للعراق هي التأشيرات واتفق رجال الأعمال مع وزارتي التجارة في البلدين على صيغة معينة وهي بداية لما أطمح له من تسهيل ومنح العراقيين تأشيرات مماثلة، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الكويتيين يمنحون التأشيرة العراقية سنويا مشيرا إلى أن عدد التأشيرات التي صدرت لكويتيين تراوحت مابين 150 ألفاً إلى 170 ألف تأشيرة في العام الماضي فقط.

وأضاف أن الجانبين يؤكدان أنه في المستقبل القريب سيتم رفع الحظر عن التجارة العراقية وتصبح البضائع العراقية تعبر للكويت،لافتا إلى أن هذا العام شهد إحضار كميات بسيطة من الكمأ «الفقع» العراقي ويتم بيعها في الكويت وهذه هي البداية.

