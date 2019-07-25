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اجتاحت الأسبوع الماضي صور كبار السن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطبيق «فيس آب» الذي يحول الصور الشخصية للأفراد إلى صور أشخاص كبار في السن باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن المنافسة اشتعلت بين مطوري هذا النوع من التطبيقات الممتعة، فها هو تطبيق آخر يحول صورك الشخصية إلى لوحات كلاسيكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم تطبيق «أي آي بورتريت» (aiportraits.com) خوارزمية مدربة على عشرات الآلاف من الصور الكلاسيكية لكبار الرسامين.

وطورت الأداة من قبل خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وواتسون آي بي لاب بالولايات المتحدة، وهي تعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث تأخذ الخوارزمية صورة وجهك وتعدلها بناء على تحليل 45 ألف رسمة لفنانين معروفين، مثل رامبرانت وفان غوخ.

وتبدو كل «لوحة» فريدة من نوعها، وهذا يعني أنها تخلق صورة جديدة بالكامل في كل مرة.

ويواجه الموقع ضغطا كبيرا، حيث حاول عدد من المستخدمين والمحررين الدخول لتجربته ولكن ضغط الطلبات الكبير حال دون إكمال الرسم.

ويأتي هذا الموقع الجديد استمرارا للهوس الذي حدث الأسبوع الماضي عبر الإنترنت من خلال تطبيق «فيس آب».

ومايزال الجدل بشأن إجراءات الأمان وحماية الخصوصية حول هذا النوع من التطبيقات يتفاعل، خصوصا بعد الكشف عن مصدر التطبيق الذي طور في روسيا.

