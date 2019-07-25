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الوفيات


صفرى محمد ملا عباس البلوشي 66 عاماً شيع، الجابرية، ق11، حسينية البلوشي، ت: 66771779-66220062
دغمه عبدالله ناصر الشثن العجمي، أرملة شبيب محمد فالح آل حويل العجمي 78 عاماً شيعت، الرجال: سعد العبدالله، ق7، ش701، م11، ت: 99807176-66077199، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش868، م25، ت: 60003558
نعمت عبدالكريم عبدالرحمن النعمة 70 عاماً شيعت، الرجال: ديوان النعمة، ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج16، م8، ت: 99844457، النساء: مشرف، ق2، ش7، م13، ت: 99877832
عبدالهادي حمد عواد الهديلان السعيدي 5 سنوات شيع، الرجال: القصر، ق3، ش5، ج14، م371 ازرق7، ت: 55501856-99361535
خليفه سالم خلف اللنقاوي 81 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: القرين، ق3، ش36، م16، ت: 99416911، النساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج7، م10
إنا لله وإنا إليه راجعون


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