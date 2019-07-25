أول النهار

أكد مدير ادارة التخليد ومدير ادارة مكتب المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان ان الذكرى الـ 29 للغزو العراقي الغاشم ذكرى أليمة لن تنسى وأن البطولات التي قام بها الشعب الكويتي في تلك الفترة شكلت مرحلة فريدة في مسيرة هذا الوطن وكفاح أهله. وقال ان التاريخ يخبرنا بأن ذلك الحدث لم يكن الا صفحة من صفحات مشرقة لهذا الشعب الوفي وعطائه غير المحدود من أجل وطن السلام، وأن ثمة العديد من الأمثلة الرائعة التي تكشف عمق القيم في وجدان وتفكير المواطن الكويتي، وأن ما بناه الكويتيون للأسوار الثلاثة لبلدهم ما هو الا دليل على استعدادهم للدفاع عن سلامة وطنهم ووحدته في كل مرحلة من مراحل التاريخ.

وأضاف العوفان أن مكتب الشهيد يستعد لاحياء ذكرى الثاني من أغسطس من العام 1990، هذا العام تحت شعار «منهو بغلا الكويت» من خلال اقامة يوم الشهداء الذي يمثل أحد أسمى معاني الوحدة الوطنية في تاريخ الكويت، ويرمز الى رفض الشعب الكويتي لهذا العدوان.

وأشار الى أن المكتب يحيي هذه الذكرى بفعاليات عدة، من بينها معرض شهداء الكويت في كل من مجمع 360 ومجمع الافنيوز ومجمع الحمرا لمدة ثلاثة أيام في الفترة بين 1-3 أغسطس، والذي يحتوي على صور شهداء الكويت، وكذلك ركن خاص للأطفال به مسرح للعرائس لشخصيات مكتب الشهيد (عائلة شقردي) بمشاركة قرقاشة، وراوية لقصص أطفال وأنشطة أخرى من شأنها غرس مفهوم الشهادة والولاء للوطن بالاضافة الى ركن خاص لنظارة ثلاثية الأبعاد لتصوير حي لبيت القرين ليتمكن الحضور من رؤيته بصورة مباشره كما سيكون في مجمع الأفنيوز، اضافة الى معرض الشهداء، ركن خاص بالتصوير يوضح دور الشعب الكويتي في أثناء الغزو العراقي وماقاموا به من أعمال تبين حبهم وتضحيتهم بأرواحهم فداء للكويت. وقال ان الافتتاح سيكون في يوم الأول من أغسطس في مجمع 360 الساعة 11 صباحا وسيجري في الفترة المسائية افتتاح آخر بمجمع الأفنيوز الساعة الخامسة. وأوضح العوفان أن الهدف من وراء تواجدنا بهذه الأماكن هو تعريف الجمهور على بطولات وتضحيات شهداء الكويت، وتوصيل رسالة للجميع بأن الكويت باقية بسواعـد أبنائها الشرفاء وستظل دوما غالية بقلوب الجميع وقليل من يصل الى مكانتها بقلوب شعبها الوفي.

