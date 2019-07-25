الأولى

أعلنت وزارة الخارجية ان الفحوصات الأولية لرفات موقعي دفن في العراق اثبتت نتائج ايجابية لعدد من عينات الأسرى والمفقودين الكويتيين، مشيرة الى انه وبناء على ذلك طلبت الكويت تسليمها جميع الرفات لاستكمال عملية الفحص الجيني لها للتوصل الى هويات الرفات تمهيدا للاعلان عمن يتم التعرف عليه. وأكدت الوزارة انها ستبلغ ذوي الأسرى بعد انتهاء الفحص الجيني وعمليات المطابقة لكامل الرفات عن كل المعلومات والبيانات والاجراءات التي اتخذت في سبيل تحديد مصير اسراهم باعتبار ذلك حقا انسانيا وقانونيا لهم.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين في بيان صحافي امس تعقيبا على البيان المشترك الصادر عن اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية انه تم تكليف فريق فني كويتي مشترك من وزارة الخارجية والادارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بزيارة دائرة الطب العدلي في العراق للاطلاع على الاجراءات الفنية المتخذة من قبل المختصين في الدائرة ونقل عدد من العينات من هذه الرفات الى الكويت لفحصها جينيا ومضاهاتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين في الادارة العامة للأدلة الجنائية.

واضاف: تم تقديم معلومات الى اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي باشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم العثور على عدد من الرفات ومن ثم اتخاذ اجراءات الفحص الجيني في العراق.

ووجه الهين الشكر لأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية والى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجهود التي يبذلونها من اجل تحديد مصير الأسرى كما شكر المختصين في وزارة الدفاع العراقية الذين اسهمت جهودهم في سرعة الوصول الى موقعي الدفن على الأرض بناء على المعلومات المقدمة وحفرهما ورفع الرفات منهما.

وأعرب عن امله في انتهاء هذه المأساة الانسانية، مؤكدا استمرار الكويت في جهودها من اجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية اسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي اعلنت بتاريخ 20 يونيو الماضي اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق يظن انها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب. يذكر ان المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005 فيما تم العثور على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011 حتى الآن ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).