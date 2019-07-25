الأولى

حذر محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل من ان ابرز المخاطر الرئيسة التي تواجه الكويت هي الاعتماد على النفط في صادراتها وايراداتها ونشاطها الاقتصادي لان ذلك يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الاسعار لهذا المنتج الحيوي على الرغم من توافر المصدات المالية القوية التي تساعد الحكومة على تطبيق سياسة مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. (طالع ص 9)

وأكد الهاشل في تصريح صحافي على هامش إصدار البنك المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 أهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، مشيرا الى أنه بفضل وفرة المدخرات المالية وتدني مستوى الدين العام، يمكن للكويت تحمل هذه الإصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان سلامة تطبيق جميع الإجراءات الضامنة لذلك.

فيما توقع المحافظ أن يظل القطاع المصرفي الوطني على نفس المستوى من القوة والمتانة والاستقرار التي حققها خلال العام الماضي 2018 على المدى القريب، مع استمرار تحسن جودة الأصول، مضيفا ان من المتوقع أن يستمر ارتفاع رصيد المخصصات في دعم سياسة الشطب الفعالة، ومن ثم مساعدة البنوك على تجنب تنامي أي قروض غير منتظمة في سجلاتها. وقال المحافظ إن للمخصصات الوفيرة دورا في مساعدة البنوك على الانتقال السلس نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الموعد المحدد لتطبيقه.

ولفت الهاشل إلى أن التدابير التحوطية الكلية التي استخدمها البنك المركزي وبرامج الرقابة من أجل الكشف المبكر عن المخاطر وأثرها على الاستقرار المالي قد ساعدت القطاع المصرفي على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال عام 2018، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط، منذ بداية النصف الثاني من عام 2014، وما شهدته هذه الأسعار من تقلبات في أسواق النفط العالمية.

وتابع قائلًا: بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية نحو 76.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018، فيما معدل كفاية رأس المال استمر قوياً بنسبة 18.3% وهي أعلى من النسبة المطلوبة البالغة 13%، وأظهرت نتائج اختبارات الضغط ربع السنوية للبنك المركزي قدرة البنوك، على المستويين الفردي والمجمع، على مواجهة الصدمات.