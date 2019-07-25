الأولى

عواصم الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج الى استيراد النفط من الخليج لأنها أصبحت دولة مصدرة، كما أنها لا تحتاج الى حراسة مضيق هرمز من أجل الدول الغنية دون مقابل، في حين حذرت ايران من مواجهة خطيرة اذا تغير وضع المضيق......(طالع ص 18).

وقال ترامب: نحن نحصل على نفط قليل جدا من المضائق... لقد قالوا انه لا توجد ناقلات نفط أميركية هناك، بل من الصين واليابان. الصين تستورد 65% من النفط من هناك واليابان 25% ودول أخرى تحصل على الكثير أيضا.

وأضاف: اذا كنا بالكاد نستخدمه، اذ نحصل على 10% فقط من النفط لأننا نشعر بالتزام لفعل ذلك. نحن لا نحتاج ذلك النفط، لقد أصبحنا مصدرين ولا نحتاج له، ورغم ذلك نحن من يقوم بحراسة المضيق منذ عقود طويلة ولم نحصل على مقابل أبدا، نحن نحرسه لكل هذه الدول. وتابع الرئيس الأميركي بالقول: لماذا نحرسه للصين واليابان وكل هذه الدول الغنية جدا؟ ونحن نحرسه أيضا من أجل دول بعضهم نعاملهم بصداقة مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وآخرين أيضا، ولكن لماذا نفعل ذلك دون مقابل؟ ولماذا نضع سفننا الحربية هناك؟.

وفي تطورات أزمة احتجاز الناقلة البريطانية والدعوات الغربية لتشكيل مهمة مراقبة بحرية، أعلن حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى آية الله السيد علي الخامنئي أن أي تغيير في وضع مضيق هرمز يفتح الباب أمام مواجهة خطيرة.

وقال دهقان لقناة الجزيرة القطرية ان طهران لن تتفاوض مع الحكومة الأميركية تحت أي ظرف وانه اذا قررت واشنطن خوض حرب فسيتم استهداف كل القواعد الأميركية بالمنطقة

واضاف ينبغي أن تكون جميع البلدان قادرة على تصدير نفطها عبر المضيق أو لن يستطيع أي بلد فعل ذلك.

وشدد مستشار المرشد على أن ايران لن تتفاوض مع أحد بشأن برنامجها للصواريخ ووصف تهديدات واشنطن بشن حرب بأنها خدعة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني، أكد امس، أنه مستعد للحوار العادل من أجل حل المشاكل والخلافات، لكنه شدد على أنه يرفض الاستسلام تحت مسمى الحوار، على حد تعبيره.

وقال روحاني، خلال جلسة لمجلس الوزراء الايراني: لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية تحركا دبلوماسيا في بلدنا وفي أوروبا وسائر مناطق العالم، مضيفا أن ايران سعت منذ البداية لازالة الحواجز أمام الجهود السياسية والاتفاقيات التي يمكن التوصل اليها.