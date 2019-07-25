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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات إقدام اسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد المصدر في بيان صحافي أمس أن هذه الأعمال تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والانسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والاضرار بالجهود الهادفة لاحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها لافتا الى انها ستضاعف من المعاناة الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح ان الكويت ازاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب افريقيا واندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الامن تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الامن والسلم الدوليين واصدار بيان يحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه اعتبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث اسرائيل لردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها ما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العتيبي ان اسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت بهدم مبانٍ تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة ولا تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الاسرائيليين حيث شردت عددا من العائلات الفلسطينية، مؤكدا أن غياب المساءلة يزيد من جرأة اسرائيل ويجعلها تستمر في تنفيذ ممارساتها غير الشرعية.

وأوضح أنه على اثر ذلك صدر بيان مشترك عن كل من منسق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مغولدريك ومديرة عمليات الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هانان يشدد على خطورة هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية والقانون الانساني الدولي.

وأضاف نتساءل هنا ما الذي يجعل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل العمل بهذه السياسات والانتهاكات الخطرة للقانون الانساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن والاجابة هي غياب المساءلة وعدم المحاسبة وعليه سنركز اليوم في بياننا على غياب المساءلة.

وأشار الى ان غياب المساءلة اسهم في مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري والتي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في انتهاك واضح لأحكام القرار 2334.