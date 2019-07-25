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الخرطوم الوكالات: أكد مصدر في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية.

وأكدت المصادر لقناة سكاي نيوز أن من بين المعتقلين، رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر. كما شملت الاعتقالات القياديين في الحركة الاسلامية، علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

وأشار المصدر الى أن المجلس العسكري، يعقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع. وكان المجلس أعلن في 12 يوليو احباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط، حيث قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحافي ان المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف، مشيرا الى أنه تم التحفظ عليهم.