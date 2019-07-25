الأولى

أعلن السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سيزور الكويت بعد غد السبت في زيارة رسمية على رأس وفد كبير يضم تسعة محافظين ورجال اعمال ويرافقهم رئيس صندوق إعادة إعمار العراق د. مصطفى الهيتي حيث سيتم مناقشة كيفية استثمار المنح المقدمة من مؤتمر الكويت للاعمار.

وقال الهاشمي في تصريح للصحافيين اول من امس ان الكويت والعراق دخلا مرحلة تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما بعد تجاوزهما جميع العقبات السابقة.

واضاف أن العراق يمر الآن في مرحلة الاندفاع نحو الأمام، فرئيس الحكومة العراقية عادل

عبد المهدي رجل اقتصادي وذو خبرة وغير محسوب على الأحزاب وهو حيادي ووسطي ويعمل على إعطاء العراق هذا الدور المهم في هذه المرحلة وهو منسجم مع رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في حاجة المنطقة للحكمة في التعامل مع جميع ملفاتها.

وعن إعلان وزير التجارة خالد الروضان منح تأشيرات لـ400 رجل أعمال عراقي للكويت ومدى التسهيلات التي يقدمها العراق لرجال الأعمال الكويتيين قال: منذ افتتاح سفارتنا في الكويت ونحن نقدم تسهيلات للتجار والمستثمرين الكويتيين من دون تعقيدات، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات التي صدرت لكويتيين تراوحت ما بين 150 ألفاً إلى 170 ألف تأشيرة في العام الماضي فقط.

واشار الى انه في المستقبل القريب سيتم رفع الحظر عن التجارة العراقية وتصبح البضائع العراقية متداولة في الكويت.

وعن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت قال: من الممكن أن تكون في هذا العام.

عبد المهدي رجل اقتصادي وذو خبرة وغير محسوب على الأحزاب وهو حيادي ووسطي ويعمل على إعطاء العراق هذا الدور المهم في هذه المرحلة وهو منسجم مع رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في حاجة المنطقة للحكمة في التعامل مع جميع ملفاتها.

وعن إعلان وزير التجارة خالد الروضان منح تأشيرات لـ400 رجل أعمال عراقي للكويت ومدى التسهيلات التي يقدمها العراق لرجال الأعمال الكويتيين قال: منذ افتتاح سفارتنا في الكويت ونحن نقدم تسهيلات للتجار والمستثمرين الكويتيين من دون تعقيدات، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات التي صدرت لكويتيين تراوحت ما بين 150 ألفاً إلى 170 ألف تأشيرة في العام الماضي فقط.

واشار الى انه في المستقبل القريب سيتم رفع الحظر عن التجارة العراقية وتصبح البضائع العراقية متداولة في الكويت.

وعن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت قال: من الممكن أن تكون في هذا العام.