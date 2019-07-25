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أعلن وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، انتهاء القطاع الإداري من تخزين درجات الأقدمية والعلاوة الدورية للموظفين الكويتيين والخليجيين، مؤكدا أن عدد المستحقين للترقية بالأقدمية في يوليو الحالي بلغ 2824 موظفا وموظفة، فيما بلغ عدد المستحقين للعلاوة الدورية 34324 موظفا وموظفة.

وأوضح الحربي في بيان صحافي، أن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الإداري قد أنجزت ادخال بيانات وأسماء الموظفين الواردة في الترقيات بالأقدمية وتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وسيتم منحهم علاوة الدرجة بالمربوط الجديد مع رواتب الشهر الحالي.

وذكر الحربي، أن الترقيات بالأقدمية شملت .الوظائف العامة على النحو التالي من الثانية الى الاولى 656 موظفا، ومن الثالثة الى الثانية 932 موظفا، ومن الرابعة الى الثالثة 891 موظفا، ومن الخامسة الى الرابعة 247 موظفا، ومن السادسة الى الخامسة 49 موظفا، ومن السابعة الى السادسة 46 موظفا، ومن الثامنة الى السابعة 3 موظفين، بالإضافة إلى ترقية عدد 2 موظف للوظائف المعاونة، كما تم منح مواطني مجلس التعاون الخليجي زيادة خاصة للوظائف العامة لعدد 618 موظفا والمعاونة عدد 5 موظفين.