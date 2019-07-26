مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل اننا في وضع جيد لاقتناص الفرص المحتملة حيث تستمر استراتيجيتنا في النجاح، ولدينا نموذج عمل صلب، لافتا الى ان البنك يستثمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر ودفع التنمية المستدامة لرأس ماله البشري ما سيدفع البنك إلى الأمام.

وكانت مجموعة بنك برقان (برقان) قد اعلنت عن النتائج المالية المجمعة للنصف الأول ان الإيرادات التشغيلية بلغت 116.3 مليون دينار كما بلغت الأرباح التشغيلية 67.3 مليون دينار وبلغ صافي الأرباح 44.8 مليون دينار وبلغ العائد على حقوق المساهمين (Return On Equity) ما نسبته 10.7 في المئة بما يعكس متانة الأداء التشغيلي للبنك ونهجه الحصيف نحو النمو المستمر.

ويعزى تحقيق مستويات قوية في الإيرادات التشغيلية إلى صافي هامش فائدة مستقر بنسبة 2.8 في المئة. في حين يواصل برقان التركيز على كفاءة التشغيل، وبالتالي الحفاظ على نسبة الكلفة إلى الدخل عند 42.1 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، لاتزال جودة اصول برقان تتمتع بمستويات جيدة نتيجة لإدارتها الحكيمة للمخاطر في المجموعة مع انخفاض كلفة الائتمان لتصل عند 0.8 في المئة، واستقرار نسبة القروض المتعثرة بنسبة بلغت 2.7 في المئة وتحسين تغطية القروض المتعثرة بنسبة 174.9 في المئة.

كذلك، يتمتع البنك بمستويات ملائمة للمتطلبات الرقابية لرأس المال حيث تبلغ نسبة رأسمال الشريحة الأولي لحقوق حملة الأسهم العادية (CET 1) 11.6 في المئة ونسبة رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) 14.1 في المئة و معدل كفاية رأس المال (CAR) ) 17.0 في المئة.

ولا تزال اتجاهات الأداء الأساسية للبنك عند مستويات مماثلة للعام الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه في بداية هذا العام، قامت مجموعة بنك برقان بمراجعة عملية إغلاق البيانات المالية من خلال تغيير تاريخ الإبلاغ عن البيانات المالية للبنوك التابعة إلى شهر واحد قبل تاريخ الإبلاغ عن البيانات المالية للمجموعة. و بناءً على ذلك، فإن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2019 قد تضمنت نتائج خمسة أشهر فقط (أي من يناير إلى مايو 2019) للبنوك التابعة بدلاً من ستة أشهر في الفترات السابقة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات ان «بنك برقان يواصل تقديم عائدات قوية ومتسقة لمساهميه، كما يتضح جليا من الارتفاع الملحوظ للعوائد على حقوق المساهمين للنصف الأول من العام المالي 2019».

وأضاف الرئيس التنفيذي الكويت لبنك برقان رائد الهقهق، ان أعمال برقان في الكويت تواصل أداءها الجيد بفضل استقرار مستويات القروض، وتحسن جودة الأصول، وكفاءة التشغيل القوية، وانخفاض كلفة الائتمان.

