مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني ممثلاً ببدور العدساني من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومشاري العبدالجليل من مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال بتقديم التدريب للمتدربين في برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية بهدف تقديم الخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الرعاية البلاتينية التي يقدمها الوطني لبرنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع.

ويشهد البرنامج مشاركة واسعة من الطالبات والطلاب والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً. والذي يتخلله جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات ورحلات ميدانية وورش عمل مختلفة تهدف إلى نشأة وتعزيز برامج اجتماعية رائدة في الكويت.

وتتمثل مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا البرنامج من خلال تقديم رعايته للبرنامج وكمشاركة في اللجنة التحكيمية والتوجيهية للمتدربين، حيث يقدم المشورة والتدريب للمشاركين إلى جانب دوره في اختيار المشاريع والمبادرات الفائزة. ويحرص الوطني على توفير الدعم للشباب واتاحة الفرصة لهم بما يدعم ثقتهم في أفكارهم وبلورتها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع. ويلتقي هذا البرنامج مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم، وذلك من خلال دعم مشاريعهم الهادفة إلى خدمة وتطوير مجتمعاتهم وإيجاد الحلول لعديد من البرامج البيئية والصحية والتعليمية وغيرها من الشؤون المجتمعية وتقديم البرامج التدريبية التي يوفرها بنك الكويت الوطني التي تستثمر بالكفاءات وتمنحهم الفرص التي يستحقونها للانطلاق نحو آفاق أوسع.

