مال وأعمال

أشارت «سيتريد ماريتام» في تقريرها الذي حمل عنوان «تقدم مستمر في سوق الأعمال البحرية في الشرق الأوسط» إلى أن العديد من مصدّري النفط العرب بدأوا بزيادة إنفاقهم على العمليات البحرية بعد قرابة خمس سنوات من التخفيضات الكبرى في معدلات الإنتاج.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المنطقة تزخر بمشاريع بحرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهو ما يتوقع أن يضخ المزيد من الحيوية والنشاط في هذا القطاع، وتماشياً مع ذلك، لاحظ العديد من المحللين قيام عدد من شركات النفط الوطنية مؤخراً بتعزيز ميزانياتها المخصصة لعمليات التنقيب والإنتاج.

وأشار التقرير، الذي تضمن دراسة صادرة عن «ميد» (MEED)، المتخصصة في تحليلات ومعلومات الأعمال ومقرها دبي، إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والبالغ قيمتها الاجمالية 211 مليار دولار، تعد مؤشرات إيجابية يمكن أن تترجم إلى آفاق نمو أفضل لقطاعات الأعمال البحرية وسفن العمليات، حيث تأتي هذه المشاريع في مقدمة مبادرات أخرى بقيمة 242 مليار دولار هي الآن في محطات مختلفة من مراحل ما قبل التنفيذ.

وقال بول بارليت، مدير الاستشارات البحرية لدى «بريتش بتروليوم»: «تركز بعض المشاريع على الاستثمار في الأعمال البحرية، إلا أنها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مشغّلي سفن العمليات. وستحتاج الشركات الكبرى التي تقف وراء هذه المبادرات المهمة، إلى جانب المشاريع النفطية البحرية، إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من السفن من أجل استكمال هذه المشاريع في الوقت المناسب، حيث يشمل ذلك سفن دعم المنصات البحرية وقوارب إصلاح المراسي وسفن مد الأنابيب والكابلات وسفن الحفر وسفن التفتيش والصيانة والإصلاح وسفن التشييد تحت سطح البحر وسفن المسح البحري وغيرها.»

