مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بما حققته مصر حتى الآن في برنامج الإصلاح الاجتماعي الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق.

جاء ذلك عقب اختتام المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بين الطرفين موقع في عام 2016.

وباستكمال هذه المراجعة سيتاح للسلطات المصرية سحب مبلغ يعادل 1?432 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار) ليصل مجموع المبالغ المصروفة حتى الآن إلى نحو 8?596 ملايين وحدة (11?9 مليار دولار أو 422 في المئة من حصة العضوية) وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر قال العضو المنتدب بالإنابة ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق ديفيد ليبتون «إن مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار التسهيل الممد للصندوق وحققت أهدافه الرئيسة».

