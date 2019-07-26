مال وأعمال

أعلنت شركة ايكويت، عن انضمامها إلى «التحالف العالمي للقضاء على النفايات البلاستيكية» والمعروف بتحالف (Alliance to End Plastic Waste (AEPW، وهو منظمة غير ربحية تجمع شركات عالمية للعمل معاً نحو تطوير حلول شاملة ومتقدّمة تسهم في التخلص من النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها بهدف الحد منها حول العالم. وانضمت الشركة إلى التحالف رسمياً في يوم 10 يوليو 2019 بالإضافة إلى 11 شركة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، د. راميش راماجندران، ان العضوية تمثل خطوة محورية في استراتيجية المجموعة والتزامها في خلق بيئة عالمية ومحلية أكثر استدامة.

وأضاف: «إن انضمام مجموعة ايكويت إلى هذا التحالف يسهم في تعزيز الجهود التي تقوم باستثمارها لإيجاد حلول تعالج قضية نفايات البلاستيك وذلك بفضل تضامن الفريق الذي يتألف من أفضل العقول حول العالم ويشمل جميع أجزاء سلسلة إنتاج المنتجات البلاستيكية. نحن اليوم نتطلع إلى أن نكون جزءاً من هذا التغيير الإيجابي الذي سيحدثه التحالف لصالح بناء عالم مستدام للأجيال القادمة».

واستطرد راما جندران قائلاً: «إننا نؤمن بأن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية هي الطريقة الأمثل لإيجاد الحل للقضاء على النفايات البلاستيكية على المدى الطويل، دون غض النظر إلى أن البلاستيك يساعد في تحسين حياة المليارات من الناس حول العالم» .

ومن ناحيته، أشار النائب الأول للرئيس التنفيذي، ناصر الدوسري إلى أن «مجموعة ايكويت قد بدأت فعلاً بالعمل نحو التنمية المستدامة في قطاع البلاستيك بالاستثمار في حلول تعالج النفايات البلاستيكية بشكل فعّال ومبتكر وتترجم في نوعية منتجات الشركة والمبادرات التي تستهدف بها المجتمعات المحلية. لقد ابتكرت شركة إيكوي بوليمرز التابعة لمجموعة ايكويت أول منتج من فئة تيريفثالات البولي إيثيلين الذي يتم إنتاجه عبر التدوير الكيميائي. وهذا المنتج هو فيريديس 25 (Viridis 25) الذي يتم تصنيعه باستخدام 25 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، والذي يعد خطوة مهمة في مسيرة المجموعة لإعادة تدوير البلاستيك والتي حققتها بفضل شراكتها مع شركات مبتكرة مثل كوكا كولا».

