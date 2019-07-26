مال وأعمال

توقع محللون لـ«مباشر» أن تنطلق مؤشرات الأسواق الخليجية إلى رحلة صعود جديدة خلال جلسة أمس الخميس ومطلع الأسبوع المقبل وسط استقرار الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، وتحكم عوامل داخلية في حركة الأسهم وفي مقدمتها «النتائج النصفية».

و تباين أداء الأسواق الخليجية فيما واصل سوق دبي وأبوظبي الارتفاع بدعم محفزات أبرزها اتفاق «إعمار العقارية» على مشروع كبير بالصين وذلك خلال زيارة حاكم أبوظبي الأخيرة لـ«بكين».

وقال المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية فادي الغطيس إن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أجنبي ومؤسساتي قوي خلال جلسات الشهر الحالي.

وأوضح الغطيس أن الدخول من قبل تلك المحافظ كان على أسهم العقار والبنوك، مشيراً إلى أن أسهم العقار وصلت إلى مستويات مغرية وذلك بعد تدني أسعارها في الفترة الماضية.

مال المستثمرون الأجانب غير العرب بدبي نحو الشراء بصافي استثمار 57.62 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع. وفي أبوظبي، اتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 45.56 مليون درهم.

وقال إن آمال خفض الفائدة وتزايد التوقعات بذلك يجعل من تلك الأسهم فرصة جيدة للمحافظ حيث سيفتح ذلك باباً كبيراً لتزايد وتيرة تنفيذ المشاريع لاسيما مع اقتراب إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الارتفاعات الجيدة التي تشهدها البنوك تأتي ضمن التوقعات بتحقيقها نمواً بالأرباح النصفية يتجاوز 10 في المئة.

بريسكت والحرب التجارية

وبدوره، قال محمد الميموني المحلل بأسواق المال إن التحول الذي يحدث ببريطانيا ومشاركة بعض الشركات هناك والتوقعات بتسارع وتيرة خروج المملكة المتحدة من أوروبا من الأحداث المؤثرة على تحرك بعض المحافظ الاستثمارية بأسواق الأسهم الخليجية.

ورجح أن تستعيد الأسواق مسارها الصاعد إذا تجاوزت المستويات الحالية فنياً مع تزايد الأخبار الاقتصادية التي يهتم بها المستثمر ويتابعها عن كثب، وأبرزها تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بكل دولة ولا سيما بالسعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة.

وتماشياً مع المبادئ الأساسية لرؤية المملكة 2030، كشفت السعودية أمس عن مخططات مشروع «القدية» وهو أضخم مشروع ترفيهي عالمي، ويوفر المشروع الضخم نحو 25 ألف وظيفة بحلول 2030، ويسهم بزيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 17 مليار ريال.

وبين محمد الميموني أن هناك عدة عوامل دفعت دفة الاستثمار الأجنبي للتحول إلى أسواق المنطقة منذ فترة، ومنها دخول مؤشر السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة؛ ما عزز من ثقة محافظ الدولة بسوق المملكة وأسواق المنطقة ككل.

ويُشار إلى أن مؤسسة إم. إس. سي. آي ستطلق في أغسطس المقبل المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة؛ وهو ما قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال الأجنبية بما يتراوح بين 6.3- 8.2 مليارات دولار.

ومن جانبه، قال محمد الشميمري المستشار الفني بأسواق الأسهم إن الأسواق الخليجية أظهرت تماسكاً وخصوصاً بالسوق السعودي الذي شهد انخفاضاً كبيراً في وتيرة الخسائر مع نهاية التعاملات.

