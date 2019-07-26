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مال وأعمال

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«الكوت» وقَّعت عقود مناقصتين مع «الكهرباء والماء»


أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن توقيع عقود مناقصتين مع وزارة الكهرباء والماء الكويتية بقيمة 8.16 ملايين دينار.
وقالت «الكوت» في بيان للبورصة إن المناقصة الأولى بقيمة 7.4 ملايين دينار، ومدتها 36 شهراً. وتتعلق بتزويد وتسليم مواد كيمائية خاصة بمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
أما المناقصة الثانية، فتبلغ قيمتها 767.42 ألف دينار، ولمدة 36 شهراً. وتتعلق بالقيام بأعمال توريد وتسليم الغازات الصناعة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وأوضحت الشركة في البيان أن المناقصتين لهما أثر إيجابي على المركز المالي لـ«الكوت»، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن قيمة هذا الأثر.


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