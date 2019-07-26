مال وأعمال

أعلنت شركة الانظمة الآلية ان الشركة حققت 22?948 الف دينار صافي ارباح خلال 6 أشهر وذلك بتراجع 96?67% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 689?906 الف دينار وبلغت ربحية السهم نحو 0?23 فلس، لافتة الى ان هذا التراجع ناتج من توقف العمل في مجال تشغيل انظمة الحجز الآلي للمسافرين بعد انتهاء العقد في 31 ديسمبر الماضي.

وقالت الشركة ان الموجودات المتداولة بلغت 12?308 مليون دينار واجمالي الموجودات 14?256 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 870 الف دينار، واجمالي المطلوبات 1?408 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 12?848 مليون دينار والايرادات التشغيلية 1?828 مليون دينار.

