مال وأعمال

قرر مجلس التأديب في هيئة اسواق المال تغريم شركة المال للاستثمار مبلغ ستة آلاف دينار في المخالفة المقيدة برقم (2019/32 مجلس تأديب) (2019/61 هيئة) لمخالفتها حكم المادة (3- 2-11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نظراً لشغور وظيفة الرئيس التنفيذي في الشركة منذ تاريخ 28/02/2018 وعدم شغلها حتى تاريخه. وشدد مجلس التأديب على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30/9/2019 ولحين تصويب المخالفة لعدم تعيينها رئيس تنفيذي. كما اعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/36 مجلس تأديب) (2019/64 هيئة) «بتنبيه شركة سنرجي القابضة لمخالفة بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا» وذلك لمخالفتها حكم المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح بالتوقيت المناسب عن الحكم القطعي الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية ضد إحدى الشركات التابعة لها (شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة) بمبلغ 37,553,001 درهم إماراتي) بتاريخ 23/04/2019، حيث لم تقم بالإفصاح عن ذلك الحكم إلا بتاريخ 01/05/2019. وحيث إنه قد ثبت للمجلس قيام المسؤولية التأديبية على المشكو في حقها إلا أنه ونظراً لظروف وملابسات المخالفة وكونها المرة الأولى التي تحال فيها المشكو في حقها إلى التأديب وفي ضوء تعهد ممثلها الالتزام مستقبلاً بقواعد الإفصاح ما يحمل المجلس تنبيهها بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا عملا بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.

