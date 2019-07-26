مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار ترخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية لصالح بنك وربة.

وقالت «الهيئة» في بيان، إن الترخيص جاء استناداً للقرار رقم (172) لسنة 2018 بشأن الطلب المُقدم من البنك لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبناءً على طلب البنك، أعلنت «الهيئة» بإصداره الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثلة في: مدير محفظة استثمار، مدير نظام استثمار جماعي، مستشار استثماري، وكيل اكتتاب وأمين حفظ.

ونوهت «الهيئة» في البيان بأن الإصدار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

