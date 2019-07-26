مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الرابع والعشرين من يوليو الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد أسفر السحب عن حصول الرابح زيد فهد الزيد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : سليمان فهد الفهد، محمد نبي خان، فيصل عدنان الحنيف، سميرة محمد الهاجري، ماجد جمعان الهران، عبدالله ابراهيم الكندرى، امير صاحب سالار، فرح فؤاد ميرزا، يعقوب يوسف الخضر، فهد فيصل الياسين، رحنه على عبدالله، شفيقه على أكبر، محمد إبراهيم خليل، سيد راضى سيد، جميلة عبدالرسول محمد، امينة حسين علي، نابل جوسيف كوتران، نورة صالح دعيج، زهرة حسين العصفور، حسن محمد بوراشد.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار

