مال وأعمال

تعهد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان بعدم التراخي في تنمية وتطوير كل ما يخدم الكويت مؤكداً عزمه على الإصرار بالمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من المكاسب والنمو على جميع الأصعدة التجارية والصناعية بما يصب في مصلحة الكويت سواء على صعيد تطوير التشريعات أو تحسين الأداء العام أو من خلال مواصلة تطوير بيئة الأعمال لتحفيز وجذب المستثمر الأجنبي وبما يضع الكويت في مصاف الدول الناشئة والمتقدمة.

واضاف الروضان في كلمته بالتقرير السنوي والذي يرصد انجازات التجارة خلال 2018 أن استحداث البنية التحتية الإلكترونية أسهمت في تحقيق طفرة على صعيد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وكذلك على صعيد التراخيص التجارية والعقار وتنظيم المعارض وقطاع التموين والتخزين اللوجستي وعلى جميع مجالات الوزارة.

وقال الروضان حرصت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها التابعة على تنفيذ رؤية الكويت 2035 في شتى المجالات المتعلقة بهذا الشأن والتي تطلبت بذل جهود مضاعفة ومكثفة، استدعت اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تمت دراستها بعناية وبعين سياسية واجتماعية وليس اقتصادية فقط لافتاً إلى أن عام 2018 شكل نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية حيث نجحت الوزارة في تذليل العقبات المزمنة وذلك بإصدار حزمة قرارات وتعديلات لبعض القوانين دفعت لترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال.

وبين أن التطورات والقرارات التي نفذتها التجارة أسهمت في استقطاب ما يفوق على 330.8 مليون دينار ارتفاعاً على حجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة وبنسبة 455% عن عام 2017 حيث بلغت 42.8 مليون دينار، مشيراً إلى أن رؤية الإصلاح الاقتصادي بوزارة التجارة تمحورت على ابعاد مختلفة أثمرت تطورات ضخمة عكست سهولة الاجراءات وسرعتها وهو ما حقق تقدما كبيراً يعزز من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب.

وألمح الروضان إلى أنه ورغم صعوبة المرحلة في ظل مؤشرات اقتصادية متراجعة واجراءات مرحلة إلا أن التجارة نجحت بفضل الجهود المتواصلة مع الجهات والمؤسسات التابعة،من مواجهة التحديات وتحقيق التقدم في كل القطاعات الصناعية والتجارية وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وتضمن التقرير التطورات الهيكلية والادارية والقرارات والتعديلات الاجرائية ومنها ميكنة الخدمات وتطوير بيئة الأعمال وتحفيزها وتحسين اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال التجارية وتطوير العمل الإداري والتخطيط الاستراتيجي، وتضمن التقرير سجلاً بحجم واعداد التراخيص بجميع انواعها ونسبها المئوية على مستوى مناطق ومحافظات الكويت فضلا عن رصده لطلبات الاستثمار والوكالات التجارية وتطور عدد تراخيص الاستيراد إلى التطورات في ادارات الذهب والمعادن الثمينة والورش الخارجية والمعارض لاسيما قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كما وشمل التقرير التطورات بقطاع الشؤون القانونية، والمالية والادارية والفنية والميزانيات لعام 2018 -2019 والاعتمادات المالية ورصدت اهم الفعاليات مع وسائل التواصل الاجتماعي ما يؤكد تطور وزارة التجارة والصناعة في عرضها للنشاط السنوي بشفافية كاملة تعكس امكانيات الوزير الروضان على مواصلة التقدم والنجاح بالوزارة ما يؤكد التناغم الكبير مع السياسات والاستراتيجات التي تخطط لها الدولة للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.

