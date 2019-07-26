مال وأعمال

عقب أن تطورت استخدامات الطوابع بالنظام الإلكتروني احتلت «التجارة» المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثلاثين عقب التفعيل الالي للطوابع غير المفعلة عن عام 2017 لعدد 82 الفاً و723 طابعاً بقيمة اجمالية بلغت 486.55 الف دينار، وجاء ذلك بناء على كتاب معالي وزير الماليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 907 بشأن الالتزام بالدورة المستندية وتفعيل الطوابع المالية الالكترونية بالجهات الحكومية ثم اتخاذ الاجراءات المذكورة. وأفاد التقرير انه تم تقليص قيمة مبالغ حساب العهد الموجودة بحساب العهد عن السنة المالية 2017/2018 بنسبة 97 في المئة من مبلغ 15.4 مليون دينار للسنة المالية 2018/2019، حيث حرصت «التجارة» على مراعاة تسوية المبالغ خلال اعداد مشروع ميزانية 2019/2020 وادراج بنود المصروفات بمبلغ 280 ألف دينار.

وتمت دراسة بعض المبالغ المرحلة منذ عدة سنوات والمعلاه حساب الامانات، حيث تم تسويتها لحساب الايرادات القيدية وبلغ ماتم تسويته مبلغ 8 ملايين دينار ، كما تم صرف مستحقات الشركات بما نسبته 99 في المئة. وتمت تسوية مبالغ مرحله بنسبة 82 في المئة بلغت قيمتها 4.165 ملايين دينار مرحلة منذ عدة سنوات، ويبلغ اجماليها 5 ملايين دينار.

